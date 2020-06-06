Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду

Новости Бизнеса:Денис Шмыгаль заявляет о результативности антикризисных мер правительства в экономике.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о результативности антикризисных мер правительства в экономике.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Антикризисные меры правительства дают первые результаты. Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5000 новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий", - заявил Шмыгаль.

Он также напомнил, что правительство обновило программу кредитования бизнеса "5-7-9%". "Мы снимаем административные барьеры, а ставка на рефинансирование будет снижена фактически до 0%", - отметил глава правительства.

Кроме того, добавил он, правительство подало в парламент законопроект, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей. "Это так же дешевые ресурсы практически под 0%", - подчеркнул Шмыгаль и выразил надежду на скорейшее решение Верховной Рады по поддержке этой программы.

В общей сложности, как отметил Премьер-министр, на различные программы кредитования бизнеса правительство закладывает примерно 10 млрд грн. "Если будем видеть дополнительную потребность, то соответствующие программы будем увеличивать", - заверил Шмыгаль.

Как сообщалось, по данным Минэкономики, кредитная программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до двух лет под 3% годовых.