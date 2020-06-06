Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду
Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в Залесье
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня

Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду

Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду
16:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:Денис Шмыгаль заявляет о результативности антикризисных мер правительства в экономике.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о результативности антикризисных мер правительства в экономике.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Антикризисные меры правительства дают первые результаты. Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5000 новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий", - заявил Шмыгаль.

Хищение зерна: в МВД объяснили, почему раньше не проверяли Госрезерв

Он также напомнил, что правительство обновило программу кредитования бизнеса "5-7-9%". "Мы снимаем административные барьеры, а ставка на рефинансирование будет снижена фактически до 0%", - отметил глава правительства.

Кроме того, добавил он, правительство подало в парламент законопроект, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей. "Это так же дешевые ресурсы практически под 0%", - подчеркнул Шмыгаль и выразил надежду на скорейшее решение Верховной Рады по поддержке этой программы.

В общей сложности, как отметил Премьер-министр, на различные программы кредитования бизнеса правительство закладывает примерно 10 млрд грн. "Если будем видеть дополнительную потребность, то соответствующие программы будем увеличивать", - заверил Шмыгаль.

Как сообщалось, по данным Минэкономики, кредитная программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до двух лет под 3% годовых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, ФЛП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Чеснок: чем полезен и чем опасен
04 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
05 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
В сети появились изображения слегка обновленного Mercedes-Benz CLS (Фото)
В сети появились изображения слегка обновленного Mercedes-Benz CLS (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь