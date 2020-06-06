Черное золото: страны ОПЕК+ договорились продолжить рекордное сокращение добычи нефти

Новости Бизнеса:Страны ОПЕК+ согласовали продление действия текущих параметров соглашения по сокращению добычи нефти еще на месяц.

Снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки продлится до конца июля, сообщает Bloomberg.

"Страны ОПЕК+ согласились на продолжение политики сокращения собственной добычи на срок месяц, согласовав более жесткие меры, с целью гарантировать, что члены картеля не нарушают свои обязательства по объемам добычи", - говорится в сообщении.

Страны ОПЕК+, в том числе Ирак и Нигерия, пообещали в полной мере выполнить свои обязательства по ограничениям и дополнительно сократить добычу с июля по сентябрь, чтобы компенсировать несоблюдение квот в мае и июне.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и РФ, два крупнейших экспортера нефти в мире, хотят продолжить сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до июля.

Как сообщалось, ранее три источника в альянсе ОПЕК+ сообщили, что на этой неделе может быть проведена министерская видеоконференция, если Ирак и другие производители согласятся улучшить свою исполнительскую дисциплину в рамках пакта о сокращении нефтедобычи.

Ожидалось, что это решение будет принято 4 июня на саммите ОПЕК+, но он был отсрочен из-за споров о ненадлежащем соблюдения обязательств по сокращению поставок такими производителями, как Иран и Нигерия.