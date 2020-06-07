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Открытие рынка газа: в "Нафтогазе" рассказали кто в первую очередь будет менять поставщиков

Открытие рынка газа: в "Нафтогазе" рассказали кто в первую очередь будет менять поставщиков
14:41 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: facebook

Новости Бизнеса:Максим Рабинович рассказал, какие группы людей в первую очередь будут менять поставщиков газа.

Руководитель "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович рассказал, какие группы людей в первую очередь будут менять поставщиков газа. 

Об этом он рассказал в интервью "Интерфаксу". 

По его словам, в компании придерживаемся позиции, что с 1 июля не будет массового перехода потребителей. Но он выделил группы людей, которые захотят сменить поставщика. 

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"Первая — недовольны сложившимися отношениями с имеющимся поставщиком, которые говорят, что намучились с монополистами и ожиданием в очередях центров обслуживания. 

Вторая — захотят проверить, действительно ли они могут сменить поставщика, или это какая-то псевдоеформа.

Третьи — у которых давно сформировалась потребность в современных сервисах, например, общаться с поставщиком онлайн, платить через личный кабинет передавать показания счетчика через чат-бот.

Четвертая — экономные, которые будут подбирать пакет с соответствующими условиями оплаты. С включением маркетинговых механизмов ситуация изменится", - рассказал Рабинович.

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Газ, Украина, Нафтогаз.
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