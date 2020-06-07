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Черное золото: Украина впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть

Черное золото: Украина впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть
14:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:"Укртранснафта" впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть - West Texas Intermediate.

Сегодня АО "Укртранснафта" впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть - West Texas Intermediate (WTI), передает сообщение Укртранснафты.

Как сообщили в пресс-службе, после проверки качественных показателей сырья, компания начала прием к нефтетранспортной системы нефти сорта WTI для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. "Легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".

Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, Укртранснафта имеет опыт транспортировки уже пяти сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara и WTI.

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Как сообщалось, в июле прошлого года Укртранснафта впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken, а 26 ноября 2019 года впервые начала прием к нефтетранспортной системы нефти сорта El Sharara (ливийская нефть).

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Украина, США, Нефть, Техас.
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