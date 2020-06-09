Коронакризис: Всемирный банк прогнозирует "глубочайшую рецессию со времен Второй мировой войны"

Новости Бизнеса:Всемирный банк прогнозирует, что мировая экономика упадет более чем на 5%.

Пандемия COVID-19 нанесла мировой экономике разрушительный удара, вызвав самую глубокую рецессию со времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка, обнародованном в понедельник.

По прогнозам Всемирного банка, в нынешнем году мировая экономика сократится на 5,2%. "Это будет означать глубочайшую рецессию со времен Второй мировой войны", - отмечается в докладе.

Кроме того, как подчеркнули во Всемирном банке, существенное снижение показателей производства на душу населения ощутит наибольшее количество стран за период с 1870 года.

При этом падение развитых экономик достигнет к концу нынешнего года 7%. А страны с развивающимися рынками, потеряют около 2,5% ВВП. В то же время, отмечается в докладе, общий показатель доходов на душу населения уменьшится на 3,6%.

Как сообщалось ранее, с началом пандемии COVID-19 МВФ и Всемирный банк предупреждали о серьезном падении экономического роста во всем мире - с восстановлением показателей в следующем году. Вместе с тем международные финансовые институты заявляли, что прогнозы могут корректироваться в зависимости от продолжительности и масштабов карантинных мероприятий.