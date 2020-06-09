Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Санкции против "Северного потока 2": в Конгрессе призвали Помпео поторопиться
Санкции против "Северного потока 2": в Конгрессе призвали Помпео поторопиться
Коронакризис: крупнейший авиаперевозчик Австрии получит €600 миллионов
Коронакризис: Austrian Airlines получит €600 миллионов
ПСЖ принял решение по Силве
ПСЖ принял решение по Силве
Главные антитренды лета 2020: что сейчас не модно (Фото)
Главные антитренды лета 2020: что сейчас не модно (Фото)

Коронакризис: Всемирный банк прогнозирует "глубочайшую рецессию со времен Второй мировой войны"

Коронакризис: Всемирный банк прогнозирует "глубочайшую рецессию со времен Второй мировой войны"
04:08 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Всемирный банк прогнозирует, что мировая экономика упадет более чем на 5%.

Пандемия COVID-19 нанесла мировой экономике разрушительный удара, вызвав самую глубокую рецессию со времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка, обнародованном в понедельник.

По прогнозам Всемирного банка, в нынешнем году мировая экономика сократится на 5,2%. "Это будет означать глубочайшую рецессию со времен Второй мировой войны", - отмечается в докладе.

Кроме того, как подчеркнули во Всемирном банке, существенное снижение показателей производства на душу населения ощутит наибольшее количество стран за период с 1870 года.

Центробанк Бельгии: Мы сейчас находимся в самой легкой части кризиса

При этом падение развитых экономик достигнет к концу нынешнего года 7%. А страны с развивающимися рынками, потеряют около 2,5% ВВП. В то же время, отмечается в докладе, общий показатель доходов на душу населения уменьшится на 3,6%.

Как сообщалось ранее, с началом пандемии COVID-19 МВФ и Всемирный банк предупреждали о серьезном падении экономического роста во всем мире - с восстановлением показателей в следующем году. Вместе с тем международные финансовые институты заявляли, что прогнозы могут корректироваться в зависимости от продолжительности и масштабов карантинных мероприятий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Всемирный банк, Коронавирус, Коронакризис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
03 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
04 Польский "Тайсон" отправил соперника в глухой нокаут (Видео)
05 Хейден Панеттьер опубликовала видео Владимира Кличко на новой странице в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому избрали меру пресечения
Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому избрали меру пресечения
Разворачивание Россией ядерного оружия: Столтенберг назвал &quot;лучший способ предотвратить конфликт&quot;
Генсек НАТО: Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком
Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь