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Центробанк Бельгии: Мы сейчас находимся в самой легкой части кризиса

Центробанк Бельгии: Мы сейчас находимся в самой легкой части кризиса
01:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:В Бельгии посчитали стоимость карантина.

Экономике Бельгии прогнозируют три года потерянного роста из-за пандемии COVID-19, поскольку восстановление в 2021-2022 годах не может компенсировать прогноз снижения на 9% в этом году.

Таковы оценки центробанка Бельгии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Центральный банк Бельгии заявил, что валовой внутренний продукт в шестой по величине экономике еврозоны снизится на 9% в этом году, а затем вырастет на 6,4% в 2021 году и на 2,3% в 2022 году.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в конце 2022 года будет примерно на 4% ниже, чем предполагалось до заражения коронавирусом.

"Вам нужно вернуться к мировой войне или 1930-х годов, чтобы увидеть закат такого рода... Ясно только, что это не будет V-образное восстановление", - сказал управляющий банком Пьер Вунш.

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Банк заявил, что кризис, скорее всего, будет иметь некоторые постоянные последствия - банкротства, переход от временной безработицы к регулярному и проблемы с восстановлением торговли.

Банк оценил стоимость карантина с середины марта в 47 миллиардов евро в пересчете на утраченный доход.

Долг Бельгии, что уже составляет около 100% ВВП, должен вырасти примерно до 120% через увеличение государственных расходов и снижение темпов роста.

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"Мы сейчас находимся в самой легкой части кризиса, в расходовании средств. Труднее всего будет, когда мы дойдем до того момента, когда придет время экономить" – сказал Вунш.

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ЕС, Бельгия, Коронавирус, Covid-19.
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