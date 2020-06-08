COVID-19: В Турции продолжает снижаться смертность от коронавируса

Новости мира:В Турции продолжают фиксировать уменьшение смертности от коронавирусной инфекции.

Медики Турции продолжают фиксировать уменьшение смертности от коронавирусной инфекции: за минувшие сутки скончались 19 пациентов, выздоровели - 3411.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает собкор.

"Мы продолжаем фиксировать существенный рост количества выздоровевших пациентов. Потребность в искусственной поддержке дыхания уменьшилась. Несколько возросло количество пациентов интенсивной терапии", - сообщил глава минздрава.

По его словам, в течение суток в Турции проведено свыше 39,6 тыс. тестов на COVID-19, выявлено 989 случаев инфицирования. Умерли 19 пациентов, выздоровели - 3411. Сейчас в реанимации находятся 625 человек - на 12 больше, чем днем ранее.

С начала эпидемии в стране осуществлено почти 2,4 млн тестов, по результатам которых подтверждено более 171 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Всего умерли 4711 заболевших, выздоровели - почти 141,4 тыс.