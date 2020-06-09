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ЕС поддержал стремление Украины в реформировании угольной сферы

ЕС поддержал стремление Украины в реформировании угольной сферы
08:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: mpe.kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Представитель Европейского Союза в Украине поддержал реформирование угольной отрасли в стране.

В Представительстве Европейского Союза в Украине выразили готовность поддержать наше государство для проведения реформы угольной отрасли. Об этом шла речь во время первой встречи и.о. Министра энергетики Ольги Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Буславец рассказала, что, кроме решения текущих проблем угольной отрасли, в министерстве начинают разрабатывать концепцию ее реформирования.

"У нас остается стратегическая глобальная задача - трансформировать и реформировать угольную отрасль, определиться с дальнейшей судьбой государственных угледобывающих предприятий. Самый болезненный вопрос - реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы. Мы должны поставить интересы людей на первое место и обеспечить энергетическую безопасность страны. Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", - отметила и.о. Министра, добавив, что сейчас идут переговоры по поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.

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Маасикас заверил представителей министерства, в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.

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Украина, ЕС, Уголь, Реформа.
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