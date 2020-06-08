Столтенберг: ЕС не заменит НАТО, но они могут дополнять друг друга

Новости мира:При любых условиях Евросоюз не сможет заменить собой НАТО, при этом обе организации могут эффективно дополнять друг друга.

Сотрудничество между НАТО и ЕС сейчас достигло беспрецедентного уровня, но при любых условиях Евросоюз не сможет заменить собой НАТО.

При этом обе организации могут эффективно дополнять друг друга.

Такое убеждение во время видеоконференции, посвященной развитию НАТО до 2030 года, выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент.

"Я твердо верю в сотрудничество между Европейским Союзом и НАТО. Приветствую тот факт, что мы смогли поднять сотрудничество между НАТО и ЕС до беспрецедентного уровня, мы продолжаем делать это. Мы приветствуем усилия ЕС в обороне. В то же время очевидно, что ЕС не может заменить НАТО", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что почти 60% людей на территориях стран НАТО проживают в государствах, не являющихся членами Евросоюза. При этом 80% всех оборонных расходов НАТО приходятся на членов, не входящих в состав ЕС. При этом Альянс сохраняет способность эффективно защищать 100% собственной территории и собственных народов.