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Коронакризис: во Всемирном банке дали прогноз по экономике Украины

Коронакризис: во Всемирном банке дали прогноз по экономике Украины
02:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Всемирный банк озвучил прогноз по снижению ВВП Украины.

Всемирный банк ожидает, что в 2020 году экономика Украины сократится на 3,5%, тогда как падение мировой экономики составит 5,2%, о чем сказано в обновленном макропрогнозе банка.

"Прогнозируется, что активность в Украине в 2020 году сократится на 3,5%, но глубина сокращения будет зависеть от продолжительности кризиса в области здравоохранения, прогресса в проведении крупных ожидаемых реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для удовлетворения значительных потребностей в выплатах", - сказано в макропрогнозе.

Также банк прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика вырастет на 3%, тогда как мировая – на 4,2%.

Как сообщалось ранее, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

Программа Stand-by: МВФ даст Украине $5 миллиардов

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванного этим мирового кризиса.

Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз на текущий год, согласно которому ожидается падение экономики на 3,9%, ускорение инфляции до 8,7% и среднегодовой курс гривни на уровне 29,5 грн/долл.

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Украина, МВФ, ВВП.
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