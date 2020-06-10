Программа Stand-by: МВФ даст Украине $5 миллиардов

Новости Бизнеса:МВФ официально утвердил программу Stand-By для Украины.

Исполнительный совет МВФ по итогам заседания во вторник утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев.

Размер первого транша составит $2,1 млрд, говорится в официальном сообщении МВФ.

"Исполнительный совет МВФ утвердил сегодня программу Stand-By (SBA) для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около $5 млрд или 179 процентов квоты)", - говорится в сообщении.

Новая программа нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, отметили в Фонде. При этом в МВФ выразили надежду на продвижение в Украине ключевых структурных реформ, чтобы обеспечить хорошие возможности для возвращения к экономическому росту после кризиса.

"Успешные показатели Украины в стабилизации экономики за последние пять лет были мощными. Однако необходимо приложить больше усилий для реформ, чтобы обеспечить прочное и всеобъемлющее роста", - отметили в МВФ.

При этом, в Фонде отметили, что политика нового соглашения будет сосредоточена на четырех приоритетах. Среди них – смягчение экономического влияния от кризиса, в том числе путем поддержки населения и бизнеса; обеспечение постоянной независимости Центрального банка и гибкого обменного курса; обеспечение финансовой стабильности при возмещении расходов за решениями банка. Кроме того, среди приоритетов называется продвижение ключевых мероприятий управления и борьбы с коррупцией с целью сохранения и укрепления последних достижений.

"Утверждение программы SBA позволяет осуществить немедленное выделение эквивалента 1,5 млрд SDR (примерно $2,1 млрд)", - отметили в Фонде.

Всего предполагается проведение четырех обзоров выполнения Украиной программы для получения следующих траншей.