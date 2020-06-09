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Доступное кредитование: в Украине первый предприниматель получил кредит под 0%

Доступное кредитование: в Украине первый предприниматель получил кредит под 0%
15:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:По обновленной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ПриватБанк рефинансировал кредит на сумму 1,1 миллиона гривень под 0% до конца марта 2021 года.

ПриватБанк по обновленной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" рефинансировал предпринимателю кредит на сумму 1,1 миллиона гривень под 0% до конца марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"По обновленной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" АО КБ "ПриватБанк" рефинансировал предпринимателю кредит на сумму 1,1 миллиона гривень под 0% до конца марта 2021 года", - говорится в сообщении.

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Банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). В частности, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн грн.

"Банки-партнеры программы государственной поддержки уже обрабатывают заявки от предпринимателей в соответствии с нашими антикризисными инициативами. Бизнес будет получать нулевые займы, сохранит свой бизнес и рабочие места украинцев, а государство оплатит проценты по этим займам", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

За первую неделю лета банки-партнеры Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн. В общем, уже выдано 605 кредитов на сумму в 381,05 млн грн.

Доступные кредиты для бизнеса: в Минфине рассказали об успехах программы

Как сообщалось, на прошлой неделе Фонд подписал соглашения о партнерстве с двумя новыми банками - "ОТП Банком" и "Международным Инвестиционным Банком".

Готовятся для утверждения Советом Фонда заявки об участии в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" от "Креди Агриколь Банк" и "Агропросперис Банк". В случае положительного решения Совета, в целом участниками Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" станут 19 банков, которые по размеру чистых активов составляют 80% всей банковской системы Украины.

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Украина, Кредит.
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