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Аренда земли: фермеры призвали Раду положить конец теневым схемам

Аренда земли: фермеры призвали Раду положить конец теневым схемам
15:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Бизнеса:Достаточно примеров, когда местные фермеры по несколько лет не платили пайщикам арендную плату, объясняя это плохой урожайность.

Фермеры из разных регионов Украины призывают Верховную Раду детенизировать АПК и сделать условия равными для всех сельхозпроизводителей.

Зарегистрированный в конце февраля законопроект №3131 предлагает ввести минимальную налоговую выплату с каждого гектара земли сельхозназначения. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли – порядка 1400 – 1500 грн/га. Важно понимать, что это не введение дополнительного налога, а установление минимальной планки налоговых выплат.

Фермеры, которые легально работают на земле, поддерживают такую инициативу.

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Об этом говорит Матвей Палыхата, директор ООО "Золотники Агро" (Тернопольская область).

С ним соглашается Станислав Устимец, директор ООО "Агро группа" (Ровенская область).

При этом отмечает, что многие соседи продолжают работать в "черную" и никаких налогов стараются не платить, зарплату работникам выдают "в конвертах". Также достаточно примеров, когда местные фермеры по несколько лет не платили пайщикам арендную плату, объясняя это плохой урожайностью. 

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Матвей Палыхата добавляет, что сегодня среди селян "теневики" распространяют слухи, что государство хочет на них навесить новый налог, за который придется платить простым людям.

Как сообщалось, принятие законопроекта №3131 и введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли позволит создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель с/х назначения, а также обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями.

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Украина, Рада, Ферма.
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