Аренда земли: фермеры призвали Раду положить конец теневым схемам

Новости Бизнеса:Достаточно примеров, когда местные фермеры по несколько лет не платили пайщикам арендную плату, объясняя это плохой урожайность.

Фермеры из разных регионов Украины призывают Верховную Раду детенизировать АПК и сделать условия равными для всех сельхозпроизводителей.

Зарегистрированный в конце февраля законопроект №3131 предлагает ввести минимальную налоговую выплату с каждого гектара земли сельхозназначения. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли – порядка 1400 – 1500 грн/га. Важно понимать, что это не введение дополнительного налога, а установление минимальной планки налоговых выплат.

Фермеры, которые легально работают на земле, поддерживают такую инициативу.

Об этом говорит Матвей Палыхата, директор ООО "Золотники Агро" (Тернопольская область).

С ним соглашается Станислав Устимец, директор ООО "Агро группа" (Ровенская область).

При этом отмечает, что многие соседи продолжают работать в "черную" и никаких налогов стараются не платить, зарплату работникам выдают "в конвертах". Также достаточно примеров, когда местные фермеры по несколько лет не платили пайщикам арендную плату, объясняя это плохой урожайностью.

Матвей Палыхата добавляет, что сегодня среди селян "теневики" распространяют слухи, что государство хочет на них навесить новый налог, за который придется платить простым людям.

Как сообщалось, принятие законопроекта №3131 и введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли позволит создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель с/х назначения, а также обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями.