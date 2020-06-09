Доступные кредиты для бизнеса: в Минфине рассказали об успехах программы

Новости Бизнеса:Украинские банки с начала действия программы "5-7-9" выдали бизнесу кредиты на 381 миллион гривень.

Украинские банки на прошлой неделе предоставили еще 51 кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму 32,6 миллиона гривень, а с февраля бизнес получил уже 381,05 миллиона гривень в рамках этой программы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Также банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). В частности, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 миллиона гривень. Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 миллиона гривень в АО КБ "ПриватБанк" под 0% до конца марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Также на прошлой неделе Фонд развития предпринимательства подписал соглашения о партнерстве с двумя новыми банками - "ОТП Банком" и "Международным инвестиционным банком", готовятся для утверждения советом фонда заявки об участии в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" от "Креди Агриколь Банк" и "Агропросперис Банк".

"Напомним, что в случае положительного решения совета, в общем участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" станут 19 банков, которые по размеру чистых активов составляют 80% всей банковской системы Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 миллиарда гривень финансирования.

Фонд будет реализовывать программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 миллиона гривень под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.