Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Доступные кредиты для бизнеса: в Минфине рассказали об успехах программы
Доступные кредиты для бизнеса: в Минфине рассказали об успехах программы
Владимир Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов
Владимир Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов
СМИ: Ребров возглавит Фенербахче
СМИ: Ребров возглавит Фенербахче
"Я благодарен ей за все": Макс Михайлюк об отношении к Даше Ульяновой
"Я благодарен ей за все": Макс Михайлюк об отношении к Даше Ульяновой

Доступные кредиты для бизнеса: в Минфине рассказали об успехах программы

Доступные кредиты для бизнеса: в Минфине рассказали об успехах программы
15:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:Украинские банки с начала действия программы "5-7-9" выдали бизнесу кредиты на 381 миллион гривень.

Украинские банки на прошлой неделе предоставили еще 51 кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму 32,6 миллиона гривень, а с февраля бизнес получил уже 381,05 миллиона гривень в рамках этой программы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Также банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). В частности, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 миллиона гривень. Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 миллиона гривень в АО КБ "ПриватБанк" под 0% до конца марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Эксперт: Украине понадобится 500 лет, чтобы безопасно "закрыть" изношенные АЭС

Также на прошлой неделе Фонд развития предпринимательства подписал соглашения о партнерстве с двумя новыми банками - "ОТП Банком" и "Международным инвестиционным банком", готовятся для утверждения советом фонда заявки об участии в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" от "Креди Агриколь Банк" и "Агропросперис Банк".

"Напомним, что в случае положительного решения совета, в общем участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" станут 19 банков, которые по размеру чистых активов составляют 80% всей банковской системы Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 миллиарда гривень финансирования.

Виртуальный транзит газа: Украина заключила с Польшей новое соглашение

Фонд будет реализовывать программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 миллиона гривень под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минфин, Финансы, Укриана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
03 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
04 Продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок
05 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: в Украине начали тестировать пациентов перед плановыми операциями
Украинцев теперь тестируют на COVID-19 перед операцией
Аренда земли: фермеры призвали Раду положить конец теневым схемам
Аренда земли: фермеры призвали ВР положить конец теневым схемам
Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали о предстоящих изменениях
Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали об изменениях
OnePlus готовит к выходу недорогую линейку смарт-телевизоров
OnePlus готовит к выходу недорогую линейку смарт-телевизоров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь