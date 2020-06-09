Виртуальный транзит газа: Украина заключила с Польшей новое соглашение

Новости Бизнеса:Украинские операторы газотранспортных систем заключили новое соглашение с их польскими коллегами.

Операторы газотранспортных систем Украины и Польши заключили новое соглашение, которое предусматривает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения в единую виртуальную точку соединения двух систем "ВТЗ-Украина-Польша". Соглашение заработает с 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает Оператор ГТС Украины (ОГТСУ).

"Оператор ГТС и оператор ГТС Польши (GAZ–SYSTEM) заключили новое соглашение о взаимодействии. Оно предусматривает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения – "Дроздовичи" и "Германовичи" – в единую виртуальную точку соединения двух систем "ВТЗ-Украина-Польша", которое вступает в силу с 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое объединение является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом ЕС по распределению мощности. Для Украины и Польши оно стало возможным лишь в 2020 году, поскольку единственные бизнес-правила начали применяться в указанных точках только с начала этого года.

В ОГТУ добавили, что с 1 июля 2020 г. запросы на бронирование мощности и номинации / реноминации будут подаваться только для виртуальной точки межгосударственного соединения "ВТЗ-Украина-Польша".

"Пользователям сети не нужно выбирать, через какую точку соединения следует осуществлять транспортировку газа, а лишь указать направление транспортировки. Уже забронированы мощности пользователей сетей по точкам межгосударственного соединения "Дроздовичи" и " Германовичи" будут автоматически перенесены на мощности новой виртуальной точки межгосударственного соединения "ВТЗ-Украина-Польша", - пояснили в компании.

При этом тариф на транспортировку газа в украинских точках межгосударственного соединения не изменится.

Бронирование мощности будет происходить в соответствии с действующими сетевыми кодексами Украины и Польши.

Как сообщалось, Украина в январе - мае 2020 г. импортировала из стран Европейского Союза 5,2 млрд кубометров газа, из них по виртуальному реверсу - 1,1 млрд кубометров.