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Пытаются прекратить деятельность авиапредприятия: "Антонов" обвинил "Укроборонпром"

Пытаются прекратить деятельность авиапредприятия: "Антонов" обвинил "Укроборонпром"
14:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:Сегодня концерн "Укроборонпром" принял решение о прекращении полномочий президента "Антонова" Александра Донца.

Государственное предприятие "Антонов" обвинило государственный концерн "Укроборонпром", в состав которого оно входит, в действиях, направленных на прекращение деятельности авиапредприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Антонов".

"Мы должны констатировать, что госконцерн "Укроборонпром", в состав которого ГП "Антонов" входит с 2015 года, принимает меры, направленные на прекращение деятельности предприятия. Коллектив ГП "Антонов" подготовил открытые обращения к руководству государства, в которых обращает внимание властей на ситуацию, сложившуюся вокруг флагмана авиапрома Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в связи с агрессивной политикой, которую концерн "Укроборонпром" проводит в авиационной отрасли и относительно ГП "Антонов" в частности, профсоюзы инициировали проведение открытой пресс-конференции с участием коллектива предприятия.

Как сообщалось, сегодня, 9 июня, концерн "Укроборонпром" принял решение о прекращении полномочий президента государственного предприятия "Антонов" Александра Донца.

Проверка на предприятии проводилась с 27 апреля по 22 мая по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля на основании данных СБУ, согласно которым речь идет о "нанесении вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия "Антонов". 

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По информации пресс-службы "Укроборонпрома", по результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности; злоупотреблении и нарушениях со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины.

ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Украина, Укроборонпром, Антонов.
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