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Эксперт: Украине понадобится 500 лет, чтобы безопасно "закрыть" изношенные АЭС

Эксперт: Украине понадобится 500 лет, чтобы безопасно "закрыть" изношенные АЭС
14:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Бизнеса:В украинских умах существует миф о том, что самую дешевую энергию дают атомные электростанции.

В Украине существует миф о том, что самую дешевую энергию дают атомные электростанции. Этот миф легко развеять расчетами по стоимости строительства нового блока АЭС и вывода из эксплуатации изношенного. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил основатель "Rengy Development", сооснователь член УАВЕ Нарек Арутюнян.

По словам эксперта, строительство новой АЭС - удовольствие "не из дешевых".

"Построить новый гигаватт, мегаватт, киловатт мощности АЭС будет в 6 раз дороже, чем средняя стоимость строительства новой станции возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Понятно, кто КПД атомной станции - чуть больше. Соответственно, чтобы полностью заменить АЭС, чего, кстати, никто не предлагает, нужно построить болбше мощностей ВИЭ. Но даже так это стоит дешевле", - пояснил эксперт.

Процесс вывода из эксплуатации изношенных АЭС - тоже достаточно затратный, продолжил Арутюнян.

"Максимальный срок эксплуатации АЭС - 40 лет. Для того, чтобы вывести из эксплуатации 1 киловатт АЭС - нужно потратить около 1 тыс. долл. И каждый год в бюджете, в тарифе атомной электростанции - на фонд вывода атомных АЭС из эксплуатации, закладывается около 60 млн грн в месяц, или 25 млрд долл. в год. Такими темпами нам понадобится более 500 лет, чтобы безопасно закрыть уже изношенные атомные электростанции", - говорит эксперт.

Арутюнян добавил, что строительство новых станций ВИЭ повысит уровень энергетической независимости Украины.

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"В случае с АЭС - мы, конечно же, импортируем топливные элементы. Иначе говоря - остаемся импортозависимыми.

В случае ВИЭ мы понимаем, что зависим только от ресурса нашей природы", - пояснил он.

Ранее в "Энергоатоме" (оператор всех АЭС) сообщали, что с 2030 года Украина должна будет вывести из эксплуатации 12 из 15 энергоблоков, заменив их на новые, маневренные.

По словам экспертов, замена одного энергоблока стоит около 5 млрд долларов.

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Украина, АЭС.
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