Стимулирование экономики в период коронакризиса: Петрашко отчитался Зеленскому

Новости Бизнеса:Петрашко доложил Президенту о программе стимулирования экономики в условиях COVID-19.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с членами Кабинета Министров Украины, представителями парламентских комитетов и руководством правоохранительных органов, во время которой обсудили первые шаги и результаты реализации программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19.

Об этом информирует Офис Президента.

Глава государства заявил, что негативные последствия карантинных мероприятий не обошли ни одну страну мира.

"Национальные правительства вводят беспрецедентные программы стимулирования экономики. Богатые страны тратят миллиарды долларов на поддержку отечественных производителей. Остальные ищут нестандартные решения ради обеспечения достойного места в новой экономической реальности", – сказал Зеленский.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко доложил, что программа стимулирования экономики содержит ряд кратко- и среднесрочных мероприятий для приоритетных отраслей экономики Украины на 2020-2022 гг. Основные направления программы включают 230 конкретных мероприятий с исполнителями и сроками реализации.

Среди ключевых направлений программы – обеспечение полноценного функционирования государства. Так, в рамках реализации этого направления Украина уже использовала такой инструмент, как адаптивный карантин.

Также программа предусматривает стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Речь идет, в частности, о реализации модифицированной программы кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". В рамках этого направления планируется запуск еще одной программы кредитования "Новые деньги" после принятия необходимых законопроектов.

Кроме того, программа стимулирования экономики предполагает оптимизацию налогового бремени и администрирования.

В то же время Президент Украины отметил, что обновленная программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" должна предусматривать упрощенную процедуру получения ссуды под приемлемые проценты для любого представителя малого и среднего бизнеса.