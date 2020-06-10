Минфин: Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены

Новости Бизнеса:В мае госбюджет получил 100% запланированных поступлений.

Несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 года Украина достигла 100% выполнения росписи государственного бюджета.

Об этом сегодня сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с членами Кабинета министров, представителями комитетов Верховной Рады, а также руководством правоохранительных органов, сообщает Офис Президента.

"Да, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами - 15%, по акцизному налогу - 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь - май выросли против января - мая 2019 года на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн ", - сказал Марченко.

"Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Более того, ставится задача перевыполнение бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета", - подчеркнул министр финансов.

Участники встречи обсудили вопросы выполнения Государственного бюджета Украины на 2020 год в условиях экономического кризиса.

Глава государства отметил, что в конце 2019-го правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров, а также административная реформа фискальных органов.

В то же время с начала 2020 года ситуация ухудшилась: поступления налогов и сборов не соответствовали запланированным объемам на 1 млрд грн. Дополнительным бременем стали последствия от внедрения масштабного карантина.

"Обеспечить безусловное поступление доходной части государственного бюджета - именно такая задача поставлена мной новой команде Министерства финансов. Министр получил мандат на кадровые и организационные решения", - заявил Президент.