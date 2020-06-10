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Денис Шмыгаль: Украина ожидает первый транш от МВФ в 2,1 млрд в июне

Денис Шмыгаль: Украина ожидает первый транш от МВФ в 2,1 млрд в июне
08:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:По новой кредитной программе Украина получит от Международного валютного фонда 5 млрд долларов.

Украина по новой кредитной программе получит от Международного валютного фонда (МВФ) 5 млрд долларов, из которых уже 2,1 млрд долларов должны поступить в этом месяце - в июне. Деньги пойдут на поддержку экономики и помощь людям.

Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Совет директоров МВФ одобрил программу Stand-by для Украины общим объемом 5 млрд долларов. Программа рассчитана на полтора года." Зеленый свет" от Международного валютного фонда подтверждает ответственность власти, в частности нашего правительства относительно выполнения своих обязательств перед международными партнерами, а также преданность системным изменениям в стране", - написал Шмыгаль.

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Также он отметил, что все структурные маяки, которые прописаны в документе, Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без него.

"Сотрудничество с МВФ на ближайшие 18 месяцев даст нам возможность двигаться вперед как в этом вопросе, так и в отношениях с ЕС и другими международными партнерами. Первый транш в размере 2,1 млрд долларов мы ожидаем уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Как сообщил Президент Зеленский, Украина получит первый транш от МВФ в 2,1 млрд долларов США. Это на 200 млн больше, чем планировалось изначально.

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Украина, МВФ, Кабмин.
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