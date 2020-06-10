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Укрэнерго: украинцы сократили потребление электроэнергии

Укрэнерго: украинцы сократили потребление электроэнергии
08:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Бизнеса:С 2020 года потребление электроэнергии в Украине сократилось на 9,4%.

С начала года потребление электроэнергии в Украине сократилось на 9,4%. Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

Так, в январе 2020 года в Украине было потреблено 12 509,04 млн кВтч, тогда как в апреле - 11 323,9 млн кВтч.

Таким образом, за три месяца общее потребление электроэнергии в Украине упало на 9,4%.

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В частности, отечественная промышленность сократила потребление электроэнергии на 0,5%, до 4 193,17 млн кВтч. В разрезе предпринимателей области, больше всего продукта потребляют металугры: 2 315,95 млн кВтч в месяц (апрель - ред.).

Значительно меньше стали потреблять электроэнергии сельхозпотребители - на 12,2%. В апреле они потребили 262,85 млн кВтч продукта, тогда как в январе - 299,44 млн кВтч.

Население сократило потребление электроэнергии на 11,3%, до 3 233,61 млн кВтч.

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Как сообщалось, сельхозпроизводители переходят на электроэнергию, производимую самостоятельно с возобновляемых источников (солнце, ветер, биомассы). В частности, агрохолдинг "Кернел" недавно заявил об инвестировании более 170 млн долларов в "зеленую" энергетику.

Также напомним, падение спроса на электроэнергию со стороны промышленности из-за карантина и экономические факторы, а также переориентация рынка на возобновляемую энергетику заставила другие генерации сокращать свои мощности.

Ранее сообщалось, что доминирующим производителем электроэнергии в Украине остаются АЭС.

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