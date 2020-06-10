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Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами на коммуналку

Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами на коммуналку
09:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Бизнеса:По словам премьера, МВФ в новой программе не требует от Украины повышать коммунальные тарифы.

Украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги, потому что рыночная цена на газ ниже той, которая заложена в нынешних тарифах.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24".

По его словам, в новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом нет жестких требований по конкретным вещам, в частности, повышению коммунальных тарифов в Украине.

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"Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине - антикоррупционные вещи, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов - это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины", - сказал глава правительства.

В то же время Шмыгаль отметил, что в Украине цены на электричество, газ и отопление рыночные.

"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6500 грн за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление", - подчеркнул он.

Как сообщалось, минувшей ночью Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 миллиардов долларов.

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Украина, Денис Шмыгаль.
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