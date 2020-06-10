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Шмыгаль рассказал, на каком этапе восстановления от коронакризиса находится Украина

Шмыгаль рассказал, на каком этапе восстановления от коронакризиса находится Украина
09:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Экономика Украины прошла сложный период, но непростые времена, возможно, все еще впереди: апрель и май были провалены с точки зрения ВВП.

Украина прошла сложный период с точки зрения первой волны коронавируса, но непростые времена, возможно, все еще впереди: апрель и май были провалены с точки зрения ВВП. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас позади сложный период с точки зрения первой волны коронавируса... И мы его выдержали: и подготовили медицину, и морально подготовили общество к тому, что нам придется с этим жить. Конечно, мы сейчас находимся на сложном этапе экономического кризиса. И действительно, и апрель и май были провалены с точки зрения ВВП - мы глубоко просели", - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что сейчас страна находится на этапе восстановления. Однако тяжелый период продолжается и непонятно, когда произойдет полное восстановление: во втором или третьем квартале этого года. 

Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами на коммуналку

"Непростые времена, возможно, еще впереди, но мы находимся в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики", - добавил Шмыгаль.

Также он заявил, что рост безработицы в Украине замедлился.

"Мы за май-месяц трудоустроили через Центры занятости 110 тыс. человек", - подытожил премьер-министр.

Как сообщалось, по состоянию на 8:10 10 июня в Украине зафиксировано уже 28 381 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более полутысячи.

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