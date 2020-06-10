ВВП Украины: МВФ ухудшил прогноз падением до 8,2%

Новости Бизнеса:МВФ ухудшил апрельский прогноз спада ВВП Украины в 2020 году с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%.

Международный валютный фонд ухудшил апрельский прогноз спада ВВП Украины в 2020 году с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Как отмечается, ВВП Украины в 2020 году снизится на минус 8,2%.

Также МВФ обнародовал новые данные прогноза в отношении восстановления украинской экономики в 2021 году, снизив показатель с плюс 3,6% до плюс 1,1% и плюс 3% в 2022 году.

Предыдущий прогноз МВФ был опубликован в апреле в докладе "Перспективы мировой экономики".

Как сообщалось, исполнительный совет МВФ по итогам заседания 9 июня утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев.

Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов будет выделен уже в июне.