Помощь от МВФ: как Зеленский добился увеличения суммы первого транша

Новости Бизнеса:Зеленский считает утверждение Международным валютным фондом программы сотрудничества с Украиной на 5 млрд долларов США большой победой для Украины.

Президент Владимир Зеленский считает утверждение Международным валютным фондом (МВФ) программы сотрудничества с Украиной на 5 млрд долларов США большой победой для Украинского Государства. Наряду с этим, он просил Кристалину Георгиеву увеличить сумму первого транша от МВФ до 2,1 млрд долларов, что и удалось согласовать. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Черниговскую область, передает пресс-служба Офиса Президента.

"Я считаю, что это наша большая победа. В ночь с вчера на сегодня все было полностью согласовано. МВФ принял полностью нашу программу", - заявил глава государства.

Отмечается, что Зеленский рассказал, что сначала МВФ планировал выделить в первом транше 1,9 млрд долларов, но благодаря его личной договоренности с директором-распорядителем МВФ Кристалина Георгиевой Фонд выделит 2,1 млрд долларов.

"Я объяснил, что ситуация сложная, и нам не хватает денег. И мы через большие кредиты прошлых времен должны выплачивать страшные проценты. Поэтому я очень просил и настаивал, чтобы мы нашли понимание и увеличили первый транш", - отметил Президент.

Владимир Зеленский рассказал, что первый транш поступит в Украину в ближайшее время.

Глава государства добавил, что в рамках сотрудничества с Фондом Украина получит 3,5 млрд долларов США до конца 2020 года.

Как сообщалось ранее, МВФ утвердил выделение 5 млрд долларов Украине в рамках программы Stand by.