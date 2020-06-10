Планы на год: Криклий рассказал, сколько мостов восстановят в Украине

Новости Бизнеса:В первый год работы Национальной программы восстановления мостов будет восстановлено более 1️00 мостов и путепроводов.

Более 1️00 мостов и путепроводов будет восстановлено в первый год работы Национальной программы восстановления мостов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Более 100 мостов и путепроводов будет восстановлено в первый год работы Национальной программы восстановления мостов, которую недавно анонсировал Президент", - написал Криклий.

Он добавил, что сейчас в Украине продолжается Большое дорожное строительство, в рамках которого восстанавливаются более 70 сооружений в разных уголках Украины.

Как сообщалось, в конце мая 2020 года в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины была презентована программа восстановления мостов, в рамках которой в течение пяти лет будет построено или отремонтировано 1385 мостов.