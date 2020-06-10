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Новый меморандум ВИЭ: Кабмин одобрил снижение "зеленого" тарифа

Новый меморандум ВИЭ: Кабмин одобрил снижение "зеленого" тарифа
16:25 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В меморандуме с "зелеными" энергетиками предусматривается снижение тарифа на СЭС на 15%, на ВЭС - на 7,5%.

С 1 июля цена солнечной энергетики будет определяться на аукционе, а не по фиксированному тарифу. Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время заседания правительства.

"В проекте меморандума предусматривается снижение "зеленого "тарифа. Основные показатели: солнце это -15% снижение от тарифа, ветер - 7,5%.

Предусматривается усиление ответственности за небалансы. Прекращение нового строительства СЭС уже с первого июля этого года. Я надеюсь, что мы в ближайшее время внесем в парламент соответствующий законопроект.

Завершение строительства ВЭС после того, как будет окончено начатое строительство", - объясняет Буславец.

Также по ее словам, государство не отказывается от выплат по уже произведенную "зеленую" энергетику, и должно полностью рассчитаться с производителями до принятии закона.

Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"

"Есть обязанности государства по полной оплате уже с момента принятия закона за произведенную электроэнергию. Напоминаю, что сегодня за текущий год перед этими производителями задолженность ГП Гарантированный покупатель составляет 14 млрд гривень.

Есть еще несколько условий относительно рассрочки задолженности по банкам, эта работа продолжается", - резюмирует Буславец.

"Стоит отметить, что мы не запрещаем строить с 1 июля солнечную энергетику, вопрос в том, что цена производимой энергетики буду определяться на аукционах - это не будет фиксированный высокий тариф", - поправил Буславец премьер Шмыгаль.

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Энергетика, Кабмин, СЭС, "Зеленый" тариф.
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