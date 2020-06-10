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Украинцы смогут менять поставщика газа

Украинцы смогут менять поставщика газа
19:05 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Нацкомиссия по тарифам упростила процедуру смены поставщика газа для населения.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании в среду внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Регулятор обновил правила поставки газа, чтобы с 1 июля упростить процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей.

Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа. И я благодарен, что несмотря на коронавирусную пандемию, регулятор продолжает реформировать украинский рынок газа и изменил правила, чтобы наконец дать свободу выбора каждому украинцу", - написал он.

По его словам, по новым правилам сменить поставщика можно будет "хоть за три дня".

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"С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новом поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий.

Именно для этого регулятор дает время до 1 июля - чтобы оператор ГТС настроил работу своей информационной платформы", - пояснил Коболев.

При этом долг перед предыдущим поставщиком не должен мешать переходу к новому.

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Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Андрей Коболев, НКРЭКУ, Поставщик газа.
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