После жалоб бизнеса президент позвонил главе Минэкономики

Новости Бизнеса:Представители бизнеса пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, которая увеличивает себестоимость продукции.

Во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Черниговскую область бизнес пожаловался на высокую ввозную пошлину в 18% на импорт полимерных материалов, после звонка главе Минэкономики Зеленский пообещал отменить пошлину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Представители бизнеса пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, что увеличивает себестоимость продукции.

Владимир Зеленский по телефону обратился к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко относительно решения этой проблемы", - говорится в сообщении.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, сегодня, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский был с рабочей поездкой в Черниговской области, где провел встречу с местными предпринимателями.