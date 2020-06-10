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После жалоб бизнеса президент позвонил главе Минэкономики

После жалоб бизнеса президент позвонил главе Минэкономики
19:35 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Представители бизнеса пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, которая увеличивает себестоимость продукции.

Во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Черниговскую область бизнес пожаловался на высокую ввозную пошлину в 18% на импорт полимерных материалов, после звонка главе Минэкономики Зеленский пообещал отменить пошлину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Представители бизнеса пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, что увеличивает себестоимость продукции.

Владимир Зеленский по телефону обратился к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко относительно решения этой проблемы", - говорится в сообщении. 

"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, сегодня, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский был с рабочей поездкой в Черниговской области, где провел встречу с местными предпринимателями.

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Все по теме:

Бизнес, Импорт, Пошлина, Минэкономики, Владимир Зеленский.
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