Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Черниговщину

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область, где проверит ход выполнения программы "Большое строительство", встретится с врачами и аграриями.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область. Глава государства проверит реализации национальной программы "Большое строительство" в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский также ознакомится с работой врачей Черниговщины во время эпидемии коронавируса и встретится с предпринимателями аграрного сектора области.
Кроме того, ожидается, что Президент пообщается с коллективом одного из черниговских университетов.
Как сообщалось, в субботу, 6 июня, Зеленский анонсировал свою поездку в Чернигов с целью поближе познакомиться с ректором "Черниговской политехники" Сергеем Шкарлетом как кандидатом на должность министра образования и науки Украины.
По словам главы государства, кандидатуру Шкарлета на должность министра образования рекомендовали ректоры вузов на встрече 2 июня.