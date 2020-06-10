Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Черниговщину

Новости Украины:Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область, где проверит ход выполнения программы "Большое строительство", встретится с врачами и аграриями.

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область, где проверит ход выполнения программы "Большое строительство", встретится с врачами и аграриями.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область. Глава государства проверит реализации национальной программы "Большое строительство" в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский также ознакомится с работой врачей Черниговщины во время эпидемии коронавируса и встретится с предпринимателями аграрного сектора области.

Кроме того, ожидается, что Президент пообщается с коллективом одного из черниговских университетов.

Как сообщалось, в субботу, 6 июня, Зеленский анонсировал свою поездку в Чернигов с целью поближе познакомиться с ректором "Черниговской политехники" Сергеем Шкарлетом как кандидатом на должность министра образования и науки Украины.

По словам главы государства, кандидатуру Шкарлета на должность министра образования рекомендовали ректоры вузов на встрече 2 июня.