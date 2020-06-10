Ткаченко: в Украине с сегодняшнего дня разрешено открывать учреждения культуры

Новости Украины:В рамках очередного этапа смягчения карантина в Украине в среду разрешено открывать учреждения культуры при условии выполнения ряда требований.

В Украине в среду в рамках очередного этапа смягчения карантина разрешено открывать учреждения культуры при условии выполнения ряда требований.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Тelegram.

"С сегодняшнего дня в Украине - очередной этап смягчения карантина. Разрешается открывать учреждения культуры. Культурные мероприятия могут проходить при нескольких условиях", - отметил Ткаченко.

Так, по его словам, на входе для всех должен быть проведен температурный скрининг и обработка рук антисептиком. Пока под запретом остаются фан-зоны и другие скопления людей, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию. Контроль билетов на входе имеет возможности проходить через сканирование штрих-кодов.

"В помещении и на открытом воздухе должен находиться один человек на 5 кв. м общего помещения или огражденной территории; посетители должны быть в защитных масках; если посетителей размещать на сидящих местах, то расстояние между ними должно быть 1,5 м и по обе стороны от них, а также спереди и сзади не должно быть других посетителей", - подчеркнул министр.

В то же время он обратил внимание на то, что не все области и города могут перейти к очередному этапу смягчения карантина. В частности, не могут перейти к ослаблению карантина город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтверждено 28 381 случаев COVID-19, за сутки - 525 новых.