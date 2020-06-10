Наибольший суточный прирост больных COVID-19: в Минздраве назвали регионы

Новости Украины:Во время продведения брифинга Максим Степанов назвал ряд регионов с наибольшим суточным приростом случаев заражения коронавирусом в Украине.

За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Волынской и Львовской областях, а также в Киеве.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания (COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Волынской области - 101, Львовской области - 78 и в Киеве - 57", - сказал Степанов.

Как сообщалось, по состоянию на 8:10 10 июня в Украине зафиксировано уже 28 381 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более полутысячи.