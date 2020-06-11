Кабмин и производители "зеленой" энергии подписали меморандум о взаимопонимании

Новости Бизнеса:Кабмин подписал меморандум с производителями "зеленой" энергетики.

Кабинет министров 10 июня подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Производители "зеленой" энергетики добровольно согласились реструктурировать тарифы в сторону их уменьшения.

"В частности, для всех объектов электроэнергетики, которые производят солнечную энергию, предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра — на 7,5%", — говорится в сообщении.

Документ под названием "Меморандум о взаимопонимании об урегулировании проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики", подписали премьер Денис Шмигаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица европейско-украинского энергетического агентства и украинской ветроэнергетической ассоциации.

Также это соглашение предусматривает, что украинская власть берет обязательства определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

Меморандум усиливает ответственность производителей "зеленой" энергии за несбалансированное производство электроэнергии.

"Также производители принимают условия ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому" тарифу. Так, с 1 августа текущего года, новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах", — добавили в пресс-службе.

Ранее в правительстве заявили, что подписанный меморандум позволит государству сэкономить до 2 миллиардов евро на выплатах по "зеленому" тарифу до 2030 года.