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Кабмин и производители "зеленой" энергии подписали меморандум о взаимопонимании

Кабмин и производители "зеленой" энергии подписали меморандум о взаимопонимании
04:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Кабмин подписал меморандум с производителями "зеленой" энергетики.

Кабинет министров 10 июня подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Производители "зеленой" энергетики добровольно согласились реструктурировать тарифы в сторону их уменьшения.

"В частности, для всех объектов электроэнергетики, которые производят солнечную энергию, предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра — на 7,5%", — говорится в сообщении.

Документ под названием "Меморандум о взаимопонимании об урегулировании проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики", подписали премьер Денис Шмигаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица европейско-украинского энергетического агентства и украинской ветроэнергетической ассоциации.

Также это соглашение предусматривает, что украинская власть берет обязательства определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

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Меморандум усиливает ответственность производителей "зеленой" энергии за несбалансированное производство электроэнергии.

"Также производители принимают условия ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому" тарифу. Так, с 1 августа текущего года, новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах", — добавили в пресс-службе.

Ранее в правительстве заявили, что подписанный меморандум позволит государству сэкономить до 2 миллиардов евро на выплатах по "зеленому" тарифу до 2030 года.

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Кабмин, ВИЭ, Денис Шмыгаль.
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