Нафтогаз направит в госбюджет 48 млрд грн прибыли

Новости Бизнеса:В кабмине решили, что "Нафтогаз" направит на дивиденды 95% - 48 млрд грн чистой прибыли за 2019 год.

Кабинет министров утвердил распределение чистой прибыли НАК "Нафтогаз", согласно которому на выплату дивидендов по итогам 2019 года направили 48,1 млрд грн (95%) прибыли. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

Еще 2,5 млрд грн (5%) направят в резервный капитал компании.

Кабмин также признал работу наблюдательного совета и правления НАК в 2019 году удовлетворительной, утвердил годовой и финансовый отчеты "Нафтогаза" за прошлый год.

Известно, что консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" за 3 месяца 2020 года - 3,2 млрд грн (за 1 квартал 2019 года - 16 млрд грн).