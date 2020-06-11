Украинцам обещают снижение тарифов на тепло и воду

Новости Бизнеса:Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся из-за падения цен на газ.

Кабмин принял постановление, которым обязал предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа.

Постановление принято на заседании правительства 10 июня, передает пресс-служба Минрегиона.

"Тарифная политика в ЖКХ напрямую зависит от ценовой политики в топливно-энергетическом комплексе. В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно. В прошлом отопительном сезоне цена природного газа колебалась от 2897 до 4899 гривен за тысячу кубометров.

"Поскольку цена природного газа в каждом из месяцев отопительного сезона 2020-2021 гг. будет меняться согласно рынку, тарифы необходимо пересмотреть до начала отопительного сезона, ведь важно определить размер расходов на приобретение природного газа, поскольку он составляет 80-85% в структуре тарифа.

Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся , - заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

В ведомстве добавили, что изменения, предложенные постановлением КМУ, позволяют предприятиям ТКЭ планировать расходы на приобретение природного газа (с целью включения их в состав тарифов) на уровне средней цены природного газа, сложившейся за прошлый отопительный сезон.

Также для большинства предприятий ТКЭ появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы включали ранее расходы на приобретение природного газа выше средней цены газа в прошлом отопительном сезоне.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании в среду внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года.

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

С 1 июля 2020 года в Украине будет открыт рынок газа в соответствии с Постановлением Кабинета министров №303 от 24 апреля 2020 года.

Клиент сможет выбирать поставщика газа и менять его хоть каждый месяц.

В результате проведенного в стране анбандлинга на рынке состоялось разделение: есть компании, которые занимаются доставкой газа и отвечают за трубы, а есть компании, которые газ продают и отвечают за его поставки клиенту.