Шмыгаль: Мы утвердили меморандум с МВФ

Глава украинского правительства заявил о готовности меморандума с Международным валютным фондом.

Текст меморандума с Международным валютным фондом, который утвердил новую кредитную программу для Украины, обнародуют уже завтра, 12 июня. Об этом заявил на брифинге Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Мы утвердили меморандум с МВФ. Это долгая работа, которая была начата у нас, но последние месяцы работы - это ежедневные ночные переговоры с Вашингтоном из-за разницы во времени, офисом МВФ, их работниками, руководством, с привлечением Президента Украины", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что это были непростые процессы - договориться о выделении средств по упрощенной программе - то есть программа сначала и предусматривала выделение средств на структурные реформы.

"Но МВФ понимая, что во время глубокого мирового кризиса проводить структурные реформы - невозможно, ведь все правительства сосредоточены на людях и преодолении экономических последствий. Программы для всех стран были переведены в режим Stand-by credit - это программа проще, без структурных требований, она короче по времени - 18 месяцев, но срок кредитования - 5 лет. Сумма кредитования 5 млрд долл., первый транш - 2,1 млрд", - сказал Премьер.

Он добавил, что дальше будет еще 4 транша.

"Завтра этот меморандум будет опубликован МВФ, будет возможность с ним ознакомиться. Текст будет опубликован в ближайшие дни. Там не предусматривается увеличение пенсионного возраста или других "драконовских" требований", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by.