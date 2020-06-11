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На сайте МВФ появился Меморандум с Украиной

На сайте МВФ появился Меморандум с Украиной
20:59 Сегодня Телеграф Укринформ
МВФ опубликовал на своем сайте полный Меморандум и короткий бриф по Украине.

Международный валютный фонд обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике относительно новой 18-месячной Программы Stand-by для Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины, где также обнародован официальный перевод текста меморандума.

"Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике, одобренный Советом директоров Международного валютного фонда 9 июня 2020 года, содержат мероприятия и условия, которые реализовало и планирует реализовать и придерживаться правительство Украины и Национальный банк Украины в течение периода действия программы в 2020 - 2021 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей по программе", - отмечают в Минфине.

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Отмечается также, что выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы получить остальные средства от МВФ (2,9 миллиарда долларов), которые должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Сообщается, что программа Stand-by сосредоточена на ключевой задаче - поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и будет охватывать, среди прочего такие сферы как фискальная политика, монетарная политика, политика финансового сектора, энергетическая политика и антикоррупционная политика.

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Украина, МВФ, Кабмин.
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