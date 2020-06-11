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Послы G7 ждут от Украины реформ в оборонной сфере

Послы G7 ждут от Украины реформ в оборонной сфере
19:38 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: rnbo.gov.ua
Секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с послами стран G7.

Послы стран "Большой семерки" во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым призвали Украину провести реформы в оборонном секторе.

Об этом сообщается на странице председательства США в G7 в Twitter.

"Во время сегодняшней встречи с секретарем СНБО Даниловым послы стран G7 призвали Украину внедрять реформы в такой важной отрасли, как оборонная, которые являются прозрачными и отвечают международным стандартам", - говорится в сообщении.

Данилов: РФ - это искусственное образование

"Установление крепкого и независимого корпоративного управления является жизненно важным для привлечения инвестиций и модернизации оборонного сектора Украины", - добавили в председательстве.

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Украина, США, СНБО, G7, Алексей Данилов.
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