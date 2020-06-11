Послы G7 ждут от Украины реформ в оборонной сфере

Секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с послами стран G7.

Послы стран "Большой семерки" во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым призвали Украину провести реформы в оборонном секторе.

Об этом сообщается на странице председательства США в G7 в Twitter.

"Во время сегодняшней встречи с секретарем СНБО Даниловым послы стран G7 призвали Украину внедрять реформы в такой важной отрасли, как оборонная, которые являются прозрачными и отвечают международным стандартам", - говорится в сообщении.

"Установление крепкого и независимого корпоративного управления является жизненно важным для привлечения инвестиций и модернизации оборонного сектора Украины", - добавили в председательстве.