В Украине значительно выросли цены на алкоголь и сигареты

С мая 2019 года по май 2020 года подорожали пиво, вино, водка и сигареты отечественного производства.

В Украине за год подорожал весь алкоголь и сигареты.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Пиво отечественного производства с мая 2019 года по май 2020 года поднялось в цене в среднем на 8,0% (до 17,61 грн за 0,5 л); вина столовые — на 2,5% (до 67,08 грн за 0,75 л); водка — на 0,8% (до 92,23 грн за 0,5 л).

Существеннее подорожали табачные изделия. Сигареты с фильтром отечественных марок в мае 2020 года в среднем по Украине продавались по 39,45 грн за пачку (20 шт.), что на 25,3% дороже, чем годом ранее, без фильтра — по 35,44 грн за пачку (дороже на 30,1%).

Как сообщалось, потребительские цены в мае 2020 года против апреля 2020 года увеличились на 0,3%, против мая 2019 года – на 1,7%. В целом за январь-май 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Также, в Минэкономики заверили, что цены на продукты в Украине повышаться не будут, несмотря на проблемы бизнеса из-за коронавируса.