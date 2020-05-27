В Кабмине заверили, что скачков цен на продукты в Украине не будет

Новости Бизнеса:Сезонные колебания цен тем или иным образом всегда происходят, но глобальных изменений не предвидится.

В Минэкономики заверили, что цены на продукты в Украине повышаться не будут, несмотря на проблемы бизнеса из-за коронавируса. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Рынок соответствующих товаров довольно насыщен, мы являемся аграрной страной, у нас достаточно много продуктов питания, мы даже можем их экспортировать, поэтому скачков цен, кроме сезонных, не будет", - подчеркнул Глущенко.

Вместе с тем, чиновник отметил, что сезонные колебания цен тем или иным образом всегда происходят, но глобальных изменений не предвидится.

Как сообщалось, в понедельник, 18 мая, вступило в силу постановление Кабинета министров от 22 апреля о государственном регулировании цен на социальные продукты питания и товары противоэпидемического назначения. В перечень социально значимых пищевых продуктов вошли гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушка куриная, минеральная вода без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.