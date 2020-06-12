Экспорт украинской курятины стремительно падает

С начала года Украина сократила экспорт курятины на четверть.

Украина за пять месяцев 2020 года сократила экспорт курятины до 223,5 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

За отчетный период Украина экспортировала 175 тысяч тонн курятины, что на 17% меньше прошлогоднего объема.

Основными покупателями украинского мяса птицы были Нидерланды (почти 18% всех поставок), Саудовская Аравия (15%) и Объединенные Арабские Эмираты (13%).

Импорт курятины в денежном выражении сократился на четверть - до 15,3 миллиона долларов, а в абсолютном выражении – на 30%, до 35 тысяч тонн. Основными поставщиками мяса птицы в Украину в январе-мае 2020 года были Польша (55%) и Венгрия (21%).

Кроме того, в январе-мае Украина сократила экспорт яиц в денежном выражении почти на 12% – до 46,7 миллиона долларов, а в абсолютном выражении – на четверть, до 49,8 тысячи тонн.

Основными покупателями украинских яиц были Объединенные Арабские Эмираты (28,5% поставок), Саудовская Аравия (22%) и Латвия (10%).

Импорт яиц за отчетный период в денежном выражении сократился в 2,6 раза – до 4 миллионов долларов, в абсолютном – в 2,4 раза, до 1,1 тысячи тонн. Больше всего яиц Украина закупила у Венгрии (27,6%), Польши (26,6%) и Болгарии (23%).

По данным Государственной службы статистики, производство мяса в Украине в январе-апреле выросло на 1,7%, яиц – сократилось на 0,6%.