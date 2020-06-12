В Украине продолжает дорожать автогаз

Стоимость автогаза впервые за 1,5 года достигла 50% цены на А-95.

За неделю 5-12 июня средняя цена автогаза в сетях АЗС выросла на 40 копеек за литр, до 10,97 гривен за литр - впервые с ноября 2018 года средняя цена на автогаз поднялась до отметки 50% от цены на бензин А-95.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что последний раз такое соотношение было в конце ноября 2018 года, после этого в течение 1,5 года цена на автогаз не превышала отметку в 50% от стоимости бензина.

"За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 копеек за литр (на 3,9%), до 10,97 грн.

Наиболее существенный рост средней цены газа за этот период зафиксировано в Киеве и области - на 60 коп/л", - говорится в сообщении.