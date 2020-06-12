В Минэнерго поведали, когда ждать "зеленых" аукционов

Буславец поделилась, что "зеленые" аукционы запустят в следующем году.

Аукционы по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики состоятся в 2021 году.

Об этом во время брифинга заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает "Интерфакс-Украина".

"Зеленые" аукционы будут в следующем году. Первый шаг, который мы должны для этого сделать, - утвердить квоты по разным технологиям возобновляемой энергетики", - рассказала Буславец.

По ее словам, квоты поддержки возобновляемой генерации должны быть определены после принятия закона об изменениях условий развития ВИЭ, который разработали на основе меморандума, подписанного с рядом инвесторов

Буславец объяснила, что процедуру квотирования не провели раньше, поскольку в Минэнерго не было понимания того, как будет работать "зеленая" генерация в дальнейшем.

Она добавила, что сначала необходимо просчитать ситуацию, затем определиться с квотами.