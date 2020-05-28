Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине средняя зарплата гражданина за год превысила 10,4 тыс гривень
В Украине средняя зарплата гражданина за год превысила 10,4 тыс гривень
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал
АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал
Охота продолжается: Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на атаки дронов
Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на атаки дронов

Электроэнергия из РФ: в Минэнерго против возобновления импорта

Электроэнергия из РФ: в Минэнерго против возобновления импорта
19:49 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:В Украине производят электроэнергию в избытке и смысла импортировать продукт из соседних стран нет.

Украина производит электроэнергию в избытке и смысла импортировать продукт из соседних стран нет. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, комментируя заявление главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка о необходимости восстановления импорта электроэнергии из России и Беларуси после снятия карантина.

"Мне не понятен такой комментарий главы регулятора. Напомню, что одной из первых задач антикризисного штаба, возглавляемого премьер-министром Украины, является прекращение импорта электроэнергии из Беларуси и России к концу 2021 года или к возможности паритетного доступа нашей генерации на такие рынки", — сказала она.

Буславец напомнила, что сегодня Украина имеет профицит собственной электроэнергии. Платить деньги за импортный продукт, параллельно ограничивая собственные генерации, нецелесообразно, говорит и.о. министра.

В Украине средняя зарплата гражданина за год превысила 10,4 тыс гривень

"Я считаю это недопустимым", — подчеркнула она.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможным осенью 2019 года — после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус — глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг).

Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

Отделение ГТС от Нафтогаза: закон обжаловали в Конституционном суде 

К слову добавим, что Герус свою инициативу объяснял необходимостью "повышения конкуренции на рынке".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, РФ, Минэнерго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 "Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
03 Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
04 В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки
05 Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: в Мариуполе уже более 100 случаев заражения
COVID-19: в Мариуполе уже более 100 случаев заражения
Смягчение ограничений: в Николаеве откроют ресурсные центры и спортивные заведения
Смягчение ограничений: в Николаеве откроют спортивные заведения
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
Facebook запустил приложение для голосовой связи CatchUp (Фото)
Facebook запустил приложение для голосовой связи CatchUp (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь