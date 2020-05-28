Электроэнергия из РФ: в Минэнерго против возобновления импорта

Новости Бизнеса:В Украине производят электроэнергию в избытке и смысла импортировать продукт из соседних стран нет.

Украина производит электроэнергию в избытке и смысла импортировать продукт из соседних стран нет. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, комментируя заявление главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка о необходимости восстановления импорта электроэнергии из России и Беларуси после снятия карантина.

"Мне не понятен такой комментарий главы регулятора. Напомню, что одной из первых задач антикризисного штаба, возглавляемого премьер-министром Украины, является прекращение импорта электроэнергии из Беларуси и России к концу 2021 года или к возможности паритетного доступа нашей генерации на такие рынки", — сказала она.

Буславец напомнила, что сегодня Украина имеет профицит собственной электроэнергии. Платить деньги за импортный продукт, параллельно ограничивая собственные генерации, нецелесообразно, говорит и.о. министра.

"Я считаю это недопустимым", — подчеркнула она.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможным осенью 2019 года — после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус — глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг).

Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

К слову добавим, что Герус свою инициативу объяснял необходимостью "повышения конкуренции на рынке".