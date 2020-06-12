В Кабмине сообщили, куда оправятся деньги от МФВ

Глава украинского правительства поделилися, что средства, выделенные МВФ, будут направлены прямиком в бюджет.

Первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой 18-месячной программы stand by сотрудничества Украины и Фонда пойдут напрямую в бюджет.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Эти средства пойдут напрямую в бюджет, чтобы правительство продолжило эффективно преодолевать последствия коронакризиса. Договоренности с Международным валютным фондом — это совместная работа команды правительства, Офиса Президента, Верховной Рады и Национального банка", - написал он.

10 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. Первый транш по новой программе составил 2,1 миллиарда долларов.