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Мир после пандемии: ОЭСР дала два прогноза для мировой экономики

Мир после пандемии: ОЭСР дала два прогноза для мировой экономики
16:25 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер
ОЭСР прогнозирует падение мировой экономики на 7,6 процента.

Организация экономического сотрудничества и развития ожидает, что пандемия коронавируса в 2020 году может привести к падению мировой экономики на 7,6 процента.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В своем докладе организация прогнозирует два сценария. В первом случае распространения коронавируса будет "под контролем", а во втором - придет вторая волна пандемии.

По прогнозам организации, при подконтрольном развитии ситуации мировая экономика в 2020 году сократится на 6%, а в случае второй волны - на 7,6 процента. А в 2021 году экономисты ожидают существенного восстановления экономического роста.

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По мнению экспертов ОЭСР, наиболее сильно от коронавируса пострадала экономика стран еврозоны: даже при лучшем сценарии они ожидают обвала на уровне 9,1 процента. В случае второй волны пандемии прогнозируется сокращение экономики на 11,5 процента.

Особенно тяжелая ситуация, по мнению экономистов, в Испании, Франции, Италии и Великобритании, сообщает DW.

В состав ОЭСР входят 38 стран, в том числе большинство стран Евросоюза, США и Япония.

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ОЭСР, Пандемия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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