Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
К дальнейшему ослаблению карантина не готовы 11 регионов
К ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей
В Минздраве рассказали, как будут определять страны "красной" и "зеленой" зоны
В Минздраве рассказали, как будут определять страны "красной" и "зеленой" зоны
Хацкевич близок к отставке из Ротора
Хацкевич близок к отставке из Ротора
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 июня

В Минздраве рассказали, как будут определять страны "красной" и "зеленой" зоны

В Минздраве рассказали, как будут определять страны "красной" и "зеленой" зоны
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В связи с запуском международного авиасообщения с 15 июня для пассажиров из стран так называемых "красной" и "зеленой" зоны будут действовать разные правила.

Принимая во внимание возобновление Украиной международного авиасообщения, анонсированного на 15 июня, Министерство здравоохранения опубликует список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 отнесут к "красной" и "зеленой" зонам.

"Относительно информации, то Министерство здравоохранения опубликует этот перечень стран для того, чтобы все могли более удобно пользоваться авиасообщением", - сказал Степанов.

Он сообщил, что в вопросе возобновления международного авиасообщения Минздрав выбирает формат разделения стран на «красную» и «зеленую» зоны.

"Красная зона - это страны с большим распространением коронавирусной болезни, с худшей эпидемиологической ситуацией, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных заболеваний на 100 тыс. населения. То есть, какое количество непосредственно на определенную дату и на 100 тыс. населения. Этот показатель будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. То есть страны, где больше, чем этот показатель, будут находиться в красной зоне. А страны, где меньше, - в зеленой", - сказал министр.

Украина восстанавливает авиасообщения: куда смогут летать украинцы

По его словам, "иностранцы, которые прилетают в Украину, должны иметь страховой полис, покрывающий лечение COVID-19".

"Те граждане, которые прибудут из стран, отнесенных к "красной" зоне, будут проходить самоизоляцию или самообсервацию. Иностранцы, которые будут прилетать из стран "зеленой" зоны, не должны проходить соответственно все эти вещи", - добавил министр.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

Кабинет министров принял решение о возобновлении внутреннего авиационного сообщения в Украине с 5 июня и международного авиасообщения - с 15 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Авиасообщения.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
02 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
03 Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО
04 На Одесщине полиция ищет спортсменку: подробности
05 Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Названы регионы с наибольшим приростом больных COVID-19
Названы регионы с наибольшим приростом больных COVID-19
Спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды
Спасатели предупреждают о граде и сильном ветре
В Минздраве разъяснили способ проведения пробного ВНО
Степанов объяснил решение об отмене пробного ВНО
&quot;Мы дружили более 45 лет&quot;: звезда &quot;бондианны&quot; заявил о потере двух друзей из-за COVID-19
"Мы дружили более 45 лет": звезда "бондианны" заявил о потере двух друзей из-за COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь