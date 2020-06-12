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Украина открывает аэропорты: из каких стран разрешается въезд

Украина открывает аэропорты: из каких стран разрешается въезд
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.

Это сделано в рамках восстановления авиационного сообщения, которое было закрыто из-за карантина в Украине и странах Европы.

Соответствующее решение с учетом доработки в однодневный срок принято на заседании правительства в пятницу.

"Фактически мы разрешим открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением. Остались "Ужгород", "Ивано-Франковск", "Тернополь", "Хмельницкий", "Измаил", "Мариуполь", "Кривой Рог", "Сумы", "Ривне", "Озерное", "Черкассы", "Полтава", "Сокольники", - сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Как отмечается в сообщении Мининфраструктуры, указанное решение также обеспечивает возможность пересечения границы иностранными гражданами.

"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд иностранцам, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр Владислав Криклий.

В частности, для граждан Албании и США предусмотрели въезд без ограничений на границе и без тестирования, для граждан Великобритании - карантин 14 дней.

При этом для граждан Турции въезд будет без ограничений на границе, а тестирование - по прибытию.

Стало известно, когда Евросоюз планирует открытие внешних границ

Также с 27 июня разрешат въезд гражданам Туниса с тестированием по прибытию.

"Будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидситуации в Украине: Кипр, Черногория - просмотр раз в неделю Грузия, Греция - с 1 июля", - отметил Криклий.

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Все по теме:

Мининфраструктуры, Кабмин, Авиасообщение, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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