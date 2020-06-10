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Среда, 10.06.2020
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Стало известно, когда Евросоюз планирует открытие внешних границ

Стало известно, когда Евросоюз планирует открытие внешних границ
17:59 Сегодня Телеграф

Брюссель на этой неделе будет предлагать странам-членам ЕС открывать внешние границы для туристов из-за пределов блока с 1 июля.

Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС начать открывать свои внешние границы для путешественников из-за пределов блока с 1 июля  Об этом заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Решение об ослаблении ограничений, введенных для замедления распространения коронавируса, остается за национальными столицами, но Боррель сказал, что Брюссель на этой неделе предложит "постепенную и частичную отмену" запретов.

Государства-члены начали ослаблять временные ограничения на пересечение границ внутри блока, но высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня.

В минувшие выходные министры внутренних дел 27 государств-членов договорились координировать постепенное восстановление приема туристов из-за пределов Шенгенской зоны, Британии и ЕС.

Внешний туризм: Французы из-за COVID-19 отдают предпочтение путешествиям по своей стране

Но еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила на прошлой неделе, что не все страны согласились с условиями для повторного открытия границ, причем некоторые из них спешат больше других.

Например, Греция, чья экономика сильно зависит от туризма, уже объявила, что с 15 июня вновь откроется для ряда стран, в том числе членов ЕС, таких как Австралия, Китай и Южная Корея.

Напомним, что Европейский Союз планирует продолжить до 1 июля запрет на большинство поездок в страны блока, в то время как страны-члены сначала снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, на внутренних границах.

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ЕС, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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