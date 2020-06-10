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Внешний туризм: Французы из-за COVID-19 отдают предпочтение путешествиям по своей стране

Внешний туризм: Французы из-за COVID-19 отдают предпочтение путешествиям по своей стране
07:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Несмотря на снижение количества заболеваний COVID-19, французы предпочитают путешествовать по родной стране.

Французы, несмотря на снижение количества заболеваний COVID-19, предпочитают путешествовать по родной стране.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенные социологической службой BVA по заказу ассоциации Entreprises du Voyage, сообщает Тourmag.

"Согласно опросу BVA-Enteprises du Voyage, в целом 59% французов планируют поехать в отпуск этим летом, и более четыре пятых из них решили выбрать Францию", - говорится в исследовании.

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По данным французских туроператоров, лишь 20% граждан забронировали зарубежные туристические туры, против 66% резервирования мест за границей до эпидемии COVID-19. "Это соотношение является полностью обратимым. Обычно продажа туристическими агентствами туров по количеству желающих отдохнуть составлял 33% для тех, кто путешествует Францией, и 66% - за рубежом", - сказал президент Entreprises du Voyage Жан-Пьер Мас.

Туроператоры обеспокоены ситуацией. Операционные убытки для туристического бизнеса в 2020 году могут составить от 600 млн до 1 млрд евро с учетом помощи правительства Франции.

Это исследования BVA-Entreprises du Voyage проводилось в режиме онлайн с 2 по 4 июня. В нем приняли участие 1555 человек среди французов в возрасте от 18 лет.

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Франция, Туризм.
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